Philippe GARIN

Depuis 2003 je participe au développement de systèmes de supervsion dans le domaine du transport.



Ces systèmes permettent aux concessionnaires (AREA, APRR, ATMB,...) de gérer tous les équipements et événements du terrain via une seule interface.



Je gère aujourd'hui le développement d'un nouveau système de supervision en collaboration avec une équipe de 9 personnes.



Mes compétences :

Management

UML

Microsoft .NET

C++

Gestion de projet informatique

Spécifications fonctionnelles

Java EE

Devis

Réponse aux appels d'offres

Conception

Chiffrage