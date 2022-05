J'ai débuté ma carrière en 1981 en tant que Dessinateur au sein de la société Redon-Dalmon devenu SNEF depuis, installateur HT/BT. Passé par d'autres entreprises, ensuite je suis rentré chez Schneider-Electric en 2005.

Aujourd'hui chargé de réalisation, mon rôle consiste à suivre et mener à bien les projets dans le domaine de la distribution Basse Tension et Haute Tension. De la vente de l’affaire jusqu’à la mise en service et la clôture du projet. Schneider-Electric est aujourd’hui l’un des leaders mondial de la distribution électrique HT/BT.

Je suis actuellement Chargé de réalisation au sein du département CADE (Centre d'Application de la Distribution Electrique), en charge de la phase d'étude et réalisation de projets de distribution électrique.

Autonome dans les réglages des protections HTA C13100, C13200 et démarrages moteurs, mon rôle est également de manager et piloter, les achats, la livraison, la construction, la mise en service et les tests des protections basse et haute tension.

Parmi les projets réalisés, j’ai suivi l'installation de remplacement de poste 15-20kV, étudier la permutation automatique de postes 63kV sur des sites SEVESOII tel que:

TOTAL Grandpuit,

GRDF Beynes

SNECMA Corbeil,

SNECMA Gennevilliers

SNECMA Villaroche, et d'autres sites sensibles comme CEPr Saclay, l'Assemblée Nationale, etc...

Voici mes coordonnées:

E-mail: philippe.garin@schneider-electric.com