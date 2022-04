Guillaume GILLARD

En activité depuis 2005, je travaille essentiellement sur les réseaux HTA et BTB dans le domaine de l énergie au sein du service après vente chez Schneider ELECTRIC.



Je suis spécialisé sur des mises en service de postes HT/BT, des programmations/réglages, des ecofits de relais de protection type Statimax, Vigirack, GTE2666, Sépam 2000, Sépam 1000+, OPN, Tropic, Micom



Je souhaiterais développer et enrichir mes spécialisations sur les relais de protection complexes.



Mes compétences :

Essais relais de protection HT

Ecofit / Mise en service relais de protection HT

Chargé d étude projet en rénovation haute et basse

Expertise sur site en haute et basse tension

Bilan Réseau et analyse avec Fluke 435