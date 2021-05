Claire PEYRARD

Au sein de I&P et dans une équipe pluridisciplinaire, j'ai réalisé études en géotechnique sur différents projets de développement du réseau ferroviaire. En tant que maitrise d’œuvre sur des phases d’avant-projet et projet, mon travail est orienté plus particulièrement sur les ouvrages en terre,

les terrassements ainsi que la réalisation de diagnostics de plateformes ferroviaires. En plus du niveau de technicité que j'ai acquis, mon travail m'a permis d’enrichir ma vision sur le système ferroviaire ainsi que les contraintes à appréhender pour le planning des futurs travaux.

Mon poste actuel est orienté vers la surveillance des ouvrages en terres du réseau ferré.



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Géologie

Géotechnique

Maitrise d'oeuvre

Terrassement