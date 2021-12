Claire RAINGEVAL

Actuellement, je travaille à l'élaboration d'un beau projet. A suivre...



Durant un an, j'ai assuré le poste de Secrétaire Administratif à Plein Temps pour l'Association Khiasma avec des tâches très polyvalentes.

L'Espace Khiasma, situé dans la ville Les Lillas, est principalement axé sur les Arts Visuels et les Arts Plastiques.



J'ai travaillé 1 an (2011-2012) en tant que chargée de Production & Diffusion pour une compagnie qui évolue dans l'univers du Tango Argentin (musique, danse, théâtre musical) et élargit aussi son univers(théâtre, contes, percussions...)



j'ai exercé le métier de monteuse film pendant une dizaine d'année puis me suis orientée vers la vente, notamment produits de luxe en parfumerie (grands magasins) ainsi que responsable du comptoir photo au Club Med Vittel & La Palmyre.



j'ai acquis une grandeur rigueur , une adaptibilité et un sens développé des responsabilités au cours de mes diverses expériences professionnelles.



je désire orienter ma carrière dans la gestion d'artistes (assistante d'agent artistique, assistante de directeur de casting) ou la gestion de lieu culturel (assistante administrateur de théâtre, assistante de directeur artistique)



Mon investissement professionnel caractérise mon parcours.



mes points forts : sens de l'organisation et du planning, sens de la relation publique, un esprit toujours en alerte, une bonne connaissance du milieu artistique, une aisance avec l' informatique, une aptitude au rédactionel, l'hétéroclysme.



mon point faible : un besoin de visibilité



Mes compétences :

Gestion

Responsable

Montage

Rédaction

Organisation

Excel

Commerce

Planification