Martine Pagès est née le 3 juillet 1963. Après 20 ans passés dans le domaine de la parfumerie sélective, elle a remporté deux prix littéraires : en 2007, elle est lunique lauréate du prix PPDA sur le thème de l'engagement. En 2008, la maison d'édition Volpilière, dans le cadre dun concours dont le sujet est lenfance, publiera son texte gagnant, "Léa, ma vie".



En 2009, elle a fondé son AE de photographe. Elle s'est rapidement spécialisée dans le portrait de célébrités, a aussi vite été sollicitée pour signer les galeries photos de comédiens (Paris et Miami).



En 2010, son premier roman naît: "Céanothes et potentilles" (éditions Volpilière) préfacé par l'acteur Philippe Leroy-Beaulieu. Quelques mois plus tard, elle publie son témoignage de sevrage tabagique aux éditions Guy Tredaniel "Mon guide de la Défume". En 2015, elle nous présente un roman enlevé et humoristique, véritable satire du monde des cosmétiques: "Serial vendeuse - histoires de parfumeuses". La couverture est réalisée par l'auteure et illustratrice Krystel Jacob.



Martine vient de terminer, en cette année 2020, un thriller sur mode glacial. La couverture a été conçue par l'illustratrice Marty Crouz. Cet ouvrage cherche éditeur. Dans le même temps, elle s'est lancée dans l'écriture pour enfants aux côtés de l'illustrateur Yoann Anblelzdu. Le livre est en quête d'une maison également. Elle signe cette année une nouvelle édition de "Céanothes et Potentilles" aux côtés de krystel Jacob qui en illustre la couverture.



