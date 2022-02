Angélique RENFER

Issue du secteur e-commerce, plus particulièrement du secteur beauté et cosmétique, j'ai souhaité réorienter ma carrière en m'inscrivant dans la réussite de projets porteurs de sens.

Partager mon expérience acquise dans les technologies web 2.0, et mettre mes compétences de communicante au service d’une entreprise afin d’optimiser l'organisation de sa communication interne, d’optimiser ses services auprès de ses clients et de renforcer sa notoriété.



Suivi du projet de création du site alterethic.com, définition des besoins, suivi de la mise en production, relations avec les prestataires, suivi des bugs, remontée des résultats, points d'amélioration, contenu éditorial.

Gestion de la communication interne.

Mon expérience tant dans le BtoC que dans le BtoB m’ont permis d’appréhender les différentes étapes de gestion d’un projet. Le travail en équipes et la gestion des relations avec les prestataires m’ont appris à travailler dans un esprit collaboratif permettant à chacun d'exprimer son talent et/ou expertise.



Mes compétences :

Netlinking

E commerce

Distribution sélective

Mode

Webmarketing

Cosmétiques

Partenariats

Réactivité

Développement commercial