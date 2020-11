Claire SAGET

Jai toujours aimé les histoires.

Les écouter parce quelles apprennent la vie, les gens, et mémerveillent toujours à mon âge ;

Les lire, et même les dévorer (cest peut-être ça mes kilos en trop ?). Oui, jaime les mots, leur sens, leur origine et les émotions quils transmettent ;

Les regarder : merci les frères Lumière, grâce à vous mon sens critique sest bien développé ;

Les deviner : lintuition, cest mon 6e sens après ceux de la communication, de la formule, de léquipe, de linitiative et de lorganisation ;

Les vivre avec énergie, avec fantaisie, avec générosité et toujours avec loyauté ;

Men mêler : curiosité et bienveillance font toujours bon ménage ;

Les régler parce quavec un peu denthousiasme et dingéniosité (sans oublier une bonne dose de persévérance) on y arrive toujours, et que comme dirait Dédé « il ny pas de problème, il ny a que des solutions » ;

Les inventer : mon imagination déborde et mon cerveau va vite : autant que ça sorte, non ?

Et bien sûr les écrire et les écrire pour vendre, cest même le métier que jai choisi il y a plus de 20 ans. Et je peux être très convaincante, même sur les sujets les plus improbables !

Alors si on en commençait une nouvelle, dhistoire, juste vous, vos clients et moi ?