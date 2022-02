Claire Sauvaget vit à Toulouse et travaille en tant qu'artiste plasticienne depuis 2008 : installation vidéo et sonore, sculpture. En alliant les nouvelles technologies et les techniques traditionnelles (moulage, dessin, peinture), elle s'est d'abord inspirée de ses trajets quotidiens en ville pour créer ses oeuvres. En 2016 , sa pratique artistique se développe vers des formes sculpturales et monumentales, et nous interroge sur la relation que l'homme entretient avec son environnement naturel et urbain.



https://www.clairesauvaget.com/



Elle expose depuis 2008 en France et en Europe (sélection courte) :

2022 " Où sont nos racines?" Pavillon Blanc, centre d'art et médiathèque de Colomiers

2021 "Poussières d'avenir", Galerie d'art de Mourenx/CCSTI Lacq Odyssée, 2020, "Se blottir dans les mirages" Usine Utopik, Tessy sur vire,

2020, "Merveilleux vivant" Abbaye de l'Escaladieu, Omnibus,

2019, Vign'art festival de Land Art dans le vignoble Champenois, Oger,

2018 "Tailler la Zone", Conseil Départemental de la Haute Garonne, (Toulouse), 2017 Etat Instable, Centre Culturel Bellegarde (Toulouse),

2016 Festival Jour & Nuit (la Belle Électrique, Grenoble), GeONG 2016 ( Chambery ),

THSF 2016 (Toulouse),

Futur en Seine 2015 (Paris), 2015 Mai Numérique (Malves-en-Minervois),

2016 Zanzan festival, MDA, (Rennes),

2014, Curtas Metragens Garagem dos Oficios, (Lisbonne PT),

2014, festival dart plastique de Carla-Bayle,

2012 Mosaic Festival ( Coventry, RU), 2012 Festival Sonor (Nantes), etc...



Elle développe également des événements artistiques en collectif avec l'association patch_work arts émergents (Toulouse) :

www.pw-arts-emergents.com



Elle travaille pour plusieurs structures artistiques pour des ateliers d'arts plastiques et sonores.