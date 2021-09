Mes compétences :

Linux

SQL

Cryptographie

C

OpenSSL

Java

Python

OCaml

Public Key Infrastructure

Assembleur

TCP/IP

Shell

GNU/Linux

Kerberos

Audit

Objective CAML

Secure Socket Layer

PKI

C Programming Language

UDP

TLS

RIP

Python Programming

Personal Home Page

Perl Programming

Pam

Oracle

OSPF (Open Shortest Path First)

MySQL

Microsoft Windows

LAN/WAN > VLAN

JavaScript

Fusion

C++

ARP