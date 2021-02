Claire THOMAS

Je découvre "l'immobilier" lors de ma première expérience professionnelle en 1985 à Paris en assistant le gestionnaire pendant 6 ans dans la gestion locative d'appartements et de commerces dont la société est propriétaire. Je décide ensuite d'étoffer mes connaissances en intégrant un cabinet d'avocats spécialisé en droit des sociétés et fiscalité.

Je renoue plus tard, sur Toulouse, avec le secteur du bâtiment en tant qu'assistante dans un bureau d'études VRD, j'assure l'interface entre les promoteurs toulousains et les entreprises de bâtiment, je découvre le suivi des marchés, la comptabilité "chantier", j'y reste 10 ans.



J'ai envie de retourner à l'école, et je m'inscris à Toulouse Business Scholl pour obtenir en 2011 un diplôme de gestionnaire immobilier.

Décidément, l'immobilier est mon domaine de prédilection.

J'accède alors à un poste d'encadrement en tant que Responsable d'une résidence services pour séniors ; je fais mes preuves, ce métier me passionne.

Mes connaissances en immobilier, en administratif, en gestion + du bon sens + de la rigueur + le gout des relations humaines créent un cocktail "presque parfait !"...

Aujourd'hui, je viens de collaborer à la montée en puissance d'une résidence services pour le compte des VILLAGES D'OR dans un éco-quartier toulousain à Lalande.

70 logements (du T1 au T3) proposés à la location à des séniors autonomes qui peuvent conjuguer le repos avec des animations déclinées chaque jour dans le Club House.

N'hésitez pas à visiter le site www.les-villages-dor.com/residences.../les-villages-dor-toulouse-lalande

A bientôt...





Mes compétences :

Encadrement

Gestion immobilière

Gestion administrative

Aisance relationelle

Prospection de clients

Assistance juridique

Gestionnaire de résidences services