Claire THOMAS

Reconversion professionnelle, quel parcours !

J'ai ajouté de nouvelles cordes à mon arc... c'est même devenu une harpe !

Animation de temps périscolaires et coordination, puis accompagnement à la scolarité et développement de projet et de compétences.

Et enfin gestion administrative en service public pour la vie associative et l'accueil de mineurs... entre autres.

Avec tout cela, sans compter mes 25 années d'expériences professionnelles précédentes.



Je suis une professionnelle polyvalente et efficace qui ne demande qu'à faire ses preuves. Donnez-moi l'occasion de vous convaincre !



Mes compétences :

Organisation

Adaptation

Sens de l'écoute

Persévérance

Relations avec du public

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Sens de la coopération

Aptitudes manuelles et artistiques

Dynamisme



Microsoft Office