Claire THOUVENIN

Après plus de 35 ans dans le domaine de l'assistanat commercial ainsi que la formation bureautique et anglais, j'entame une reconversion professionnelle dans le secteur du funéraire et démarre en mars 2021 une formation chez JMEmbalmer de conseiller funéraire. Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour mon stage de 3 + 1 semaines du 8 au 26 mars et du 19 au 23 avril 2021