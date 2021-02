Claire VEILLON

L'Humain comme leitmotiv de mon parcours professionnel : accompagner des talents dans l'évolution de leur carrière, contribuer au développement de l'entrepreneuriat et favoriser l'émergence de projets sur le marché du travail.

7 ans d'expériences professionnelles en milieu associatif et secteur privé m'ont permis de découvrir différents modes de travail et de développer une grande capacité d'écoute et d'adaptation.

Mes compétences clés : l’accompagnement de projets; la construction, l'animation et l'organisation d'ateliers thématiques; le développement de partenariats; le recrutement.

A l'écoute d'opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Accompagnement