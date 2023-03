Claire VENACHE

En quelques lignes, voici les compétences utilisées pendant mon parcours professionnel:



Dans le Domaine Administratif: Analyse, Ventilation du chiffre d’affaire et de productivité mensuelle, Mises en places de nouveaux supports pour optimiser les indicateurs commerciales( PM , IV, TS, PROD…), Organisation et Gestion de stock,

Gestion et Trésorerie des Budgets (mensuels)…



Dans le Domaine Commerciale: Mises en place plans d’actions commerciales et animations, Briefing et Débriefing journalier, Ventes et Dynamisation en surface de magasin, Management et Encadrement de l’équipe, Optimiser l’évolution interne,

Formation de Futur Responsables pour le besoin de la société , Visual Merchandising





Mes compétences :

Analyse,Ventilation,prod,gestion,organisation

animations, Briefing et Débriefing,VM...