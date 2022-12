Clara BAUD (SAVERNE)

A l'issue de mes deux années en formation Culture et Communication (un Master de l'Université d'Avignon) j'ai pu expérimenté à travers mes stages l'administration d'une entreprise (gérer le lien entre une entreprise et son public, une entreprise et ses partenaires...). Adepte des montages vidéo, je ne manque pas d'idées pour promouvoir l'essence de l'entreprise, d'un groupe et le diffuser sur ses médias sociaux.

A l'aise avec les gens, je sais être à l'écoute de leurs besoins et établir des stratégies pour répondre à leurs attentes. Une faculté que j'ai appris à maîtriser grâce à mon diplôme en Sociologie, où j'ai expérimenté le travail d'enquête de terrain (par observation, entretiens et questionnaires).

Passionnée d'écriture, je maîtrise suffisamment la langue et les logiciels pour rédiger des courriers, des lettres d'informations, comme il se doit.