Clara FRERE

Comédienne et Formatrice, j'appartiens à ce type de profil "Double métier".

Ces deux volets se nourrissent et s'équilibrent.



Formatrice pour le dispositif "Portrait-Vidéo" et dans le cadre de formations en "Gestion de la relation interpersonnelle", je souhaite continuer à élargir mes compétences.

Voici mon Portrait-Vidéo dans lequel j'exprime ma personnalité et ma vision de l'accompagnement :

https://vimeo.com/414773426



Au théâtre, je joue actuellement dans ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, une adaptation de la BD de Fabcaro, mis en scène par Angélique Orvain de la compagnie Mash-Up Production.

Vous pouvez également découvrir mon profil de comédienne sur La Plateforme :

https://www.laplateforme.net/individus/clarafrere/



En espérant peut-être collaborer avec vous !