Clara GÉRAULT

Spécialisée en Marketing et Communication, mes différentes expériences professionnelles en agence et chez l'annonceur ont renforcé ma polyvalence, ma réactivité et ma créativité. Je suis force de proposition et j'aime voir aboutir mes projets en entreprise.



Goût prononcé pour l'écriture.



Spécialités : Communication 360 / Communication interne / Mix-marketing / Social media / Relations presse et publiques / Passionnée de Social Media / Community management / Restauration / Gastronomie / Food



Mes compétences :

Photoshop

Word – Excel – Powerpoint

Social media

Plan de communication

Mix marketing

CMS

Illustrator