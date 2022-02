Travailler dans le tourisme, c'est avant tout s'ouvrir sur autrui. Parce que l'interaction est à la base de nos métiers, je perçois l'échange comme un enrichissement et un apprentissage en continu.



Évoluant dans le secteur du Tourisme de par mes expériences et mon cursus, j'ai développé des compétences en matière de marketing, de gestion de projets touristiques et événementiels.

Forte de mes expériences dans l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein-air, dans l'accompagnement des CHR, meublés et chambres d'hôtes sur des démarches qualités, je suis motivée par les défis, la diversité dans mes missions et passionnée par mon métier.



Clara Job lai

https://fr.linkedin.com/in/clarajoblai