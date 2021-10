Clara NICOLAS

Offre de stage au CNES

Conception et réalisation d'un outil de validation des télécommandes de l'instrument SWIM de la mission CFOSAT

Dans le cadre de la mission CFOSAT, dont l'objectif est d'étudier les caractéristiques du vent et les vagues à la surface des océans, le centre de mission SSALTO (Segment Sol d'altimétrie et d'Orbitographie précise) du CNES mettra en œuvre des moyens sol permettant de générer des télécommandes à destination de l'instrument SWIM (Surface Waves Investigation and Monitoring) développé par la France. Ces télécommandes permettent de piloter l'instrument (allumage, changement de modes, ...).

L'objectif du stage est de concevoir et réaliser un outil logiciel permettant de valider ces télécommandes, c'est à dire de vérifier que les commandes émises ne contiennent pas d'erreur vis à vis de la spécification.

Pour ce faire, le stage sera composé de deux parties. La première consistera à s'approprier les besoins de la mission CFOSAT concernant les télécommandes qui seront envoyées à l'instrument SWIM. La seconde consistera à définir puis à développer un outil qui permettra de contrôler les télécommandes générées par SSALTO pour l'instrument SWIM.



