Clarisa MIELLE

Mon parcours professionnel:



Hispano-australienne et installée en France, je suis trilingue en français-anglais-espagnol. Issue d'une formation scientifico- technique, mon parcours professionnel m'a apporté une expérience forte en échanges à l'international.





COMPETENCES PROFESSIONNELLES:



Management d’équipes:

Gérer et animer un portefeuille de partenaires à l'étranger

Structuration et encadrement d'équipes techniques.

Formation et soutien technique d'équipes.

Animation et coordination d'équipes multidisciplinaires et multiculturelles.



Conduite de projet:

Gestion de projet (scientifique, technologique, aviation d'affaires).

Co-création d'une société.



Expérience internationale:

Postes en Espagne, USA, Suisse, France.

Trilingue espagnol, anglais, français.

Notions d'italien et d'allemand.



Stratégie:

Définition des besoins en recrutement et en formation.

Veille technologique et concurrentielle.

Evaluation et restructuration d'entreprise.

Réalisation d'études de marché.



Communication:

Préparation de salons.

Organisation de conférences.

Intervenant lors de conférences.

Animation de débats.



Mes compétences :

Export

Création d'entreprise

Conduite de projet

Communication