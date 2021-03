Claude Aumon, écrivain-biographe



A paraître (Premier semestre 2021)



"Et gagner mes combats". Biographie Guilaine Gaillard. Un parcours de femme d'aujourd'hui.



"Mille et une vies". Biographie Denis Colas. Militaire et gendarme en Algérie et France. Manager de groupe musical. Spécialiste international en apiculture (Asie, Canada, Afrique, Europe)...



2015. Parution et vente. Biographie de Jean-Claude Deyna "Je ne vais quand même pas vous raconter ma vie". En vente à la librairie Les Classiques, 86100. Châtellerault (20 €). Le livre d'une vie qui se lit comme un roman d'aventure entre Paris, l'Algérie de la guerre, le retour en Afrique du Nord, l'Australie, un voyage au bout du monde, l'ascension d'un cuisinier de grand talent, l'élection comme maire en pays châtelleraudais dans l'ancien fief dÉdith Cresson.



Déjà parus : "Moïse Baudiffier,ancien Président de la Communauté de communes du Pays gencéen, " Une vie citoyenne".



Paul Fromonteil, "Une vie de militant". Ancien secrétaire de Georges Marchais, ancien vice-président du Conseil régional au côté de Ségolène Royal, ancien adjoint de Mme Édith Cresson.



Mars 2016. "Une vie de combat syndical à la CFDT", France Joubert, ancien secrétaire régional et membre du bureau national de la CFDT, fondateur des Groupements d'employeurs. Préface d'Edmond Maire, ancien Secrétaire Général de la CFDT.



Conseil en communication.

Journaliste professionnel 1978-2010 (carte 43665).

- Responsable formation correspondants de la Vienne, Nouvelle République du Centre-Ouest, Poitiers. - - Responsable rubriques.

- Auteur livres, nouvelles, livrets illustrés ("Conquérants du Vent I" "Conquérants du vent II" "Cirques" "Ans volent" "Gens du voyage" "Jazz"), livrets d'art ("Commedia" "Des nouveaux mondes au monde nouveau").

- A la demande. Conception, écriture, illustrations, mise en page et photos, maquettes finalisées, de tout livre ou livret de souvenirs, familiaux, anniversaires, départs, et concernant art, politique, développement durable, littérature, cinéma, mode et esthétique.



Mes compétences :

Rédaction de biographies

rédaction livrets d'arts, de photographies

rédaction romans, nouvelles

rédaction articles de presse

autonomie, contact, relationnel