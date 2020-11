Claude BEUCHER-MARSAL

Maitre-enseignant de Reiki Usui et Kundalini.

Maitre Praticien certifié en Hypnose éricksonienne, praticien certifié IFHE en Nouvelle Hypnose.

Praticien certifié IFHE et spécialisé en Programmation Neuro-Linguistique et en hypnose classique.

Praticien certifié IFHE en Hypnose humaniste (par ouverture de conscience) et spécialisé en Thérapie symbolique avancée.

Praticien en massages californiens, suédois, ayurvédiques (y compris personnes âgées) et "Head neck and shoulders". Pierres chaudes et froides. Shiatsu. Massages Amma-Assis pour les entreprises et l'événementiel

Thérapies brèves : EFT, Access Bars, Access Facelift, Reiki Usui, Magnétisme. Coaching PNL

Hypnothérapeute à Quincy-sous-Sénart.

Praticien Access Bars et magnétiseur.

Auteur d'ouvrages et d'articles scientifiques en pédagogie et sciences de l'éducation.

Maitre de Conférences en Sciences du langage et en sciences de l'éducation en disponibilité. Docteur ès lettres et arts, langues et lettres. Agrégé de lettres en disponibilité.



Adhérent au Syndicat des Hypnothérapeutes (SNH) et membre de l'UNAPL.



Consultations d'hypnose ou de coaching de vie ou projets à domicile (en cas de difficulté de mobilité) ou au cabinet.



33 rue Mère Marie Pia, 91480 Quincy-sous-Sénart (déplacement possible sur Melun, Paris, Evry, Créteil, Corbeil-Essonne)

0675198412

https://www.sesames-dhypnos.fr



Mes compétences : Formations au reiki niveaux 1, 2, 3 ou 4.

Hypnose classique

Nouvelle hypnose

Hypnose éricksonienne

Programmation Neuro Linguistique (PNL)

Thérapie brève (thérapie complémentaire)

Apprentissages

Education

Gestion du stress

Langage

Créativité

Thérapie symbolique avancée.

Ouverture de conscience

Magnétisme

EFT Emotional Freedom Technique

Reiki usui

Access Facelift

Access The Bars

Massages californiens et Deep Tissue

Massages Head, Neck and Shoulders

Shiatsu

Massages suédois