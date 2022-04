Laurence DULOU

Pour améliorer votre santé par des moyens naturels je me suis formée auprès de personnes très connues et compétentes dans leur disciplines:

Avec le Pr Jean Chauvin pour la TTN, qui a été mon maître d'études jusqu'à sa fin de vie. Auprès de lui, j'ai suivi la formation en TTN et je me suis spécialisée en accompagnement des traitements des maladies neuro-dégénératives.

Avec le Dr Eric Lorain j'ai été formée pour accompagner les traitements des cancers en phytothérapie et micro-nutrition.

Avec le Dr Luc Bodin pour les SEP qui vont permettre de lever et d'enlever les blocages émotionnels entre autre.

Avec Elisabeth Bourgeois créatrice, consultante et formatrice en élixirs floraux de Flora,

je suis rentrée dans le monde magique des fleurs du territoire français et je ne vois plus les fleurs de la même façon. Les 57 élixirs floraux de Flora sont créés avec la méthode du Dr Edouard Bach. Les fleurs délivrent leurs secrets à Elisabeth Bourgeois qui les cueille pour vous aider à effacer ou à mieux gérer les émotions qui perturbent votre vie.

Avec l'école Française des médecines douces et de la Fédération Française d'Aromathérapie j'ai complété une première formation très succincte en huile essentielle qui me permet de mieux les connaître et de mieux aider, au plus près des besoins, les demandeurs.

Avec Jean-Pierre Déméautis ostéopathe, kinésithérapeute, kinésiologue et formateur à Niromahé ostéopathie tissulaire réflexo-cutanée, je rajoute le structurel à mon offre de soins holistiques.

