Claude CALVAYRAC

J'arrive sur le réseau, alors pour faire court et aller droit au but...



Je suis à la recherche d'un poste de Responsable/Pilote/Manager de réseau de magasins ou de Directeur de magasin évolutif.



Mon parcours professionnel m'a permis de développer des compétences dans la gestion financière d'un centre de profit, le management opérationnel et la formation.

J'ai occupé divers postes, allant de ELS à Directeur de magasin, en passant par les postes de vendeurs, Chef de rayon, Chef de département et Chef de Secteur.

J'ai ensuite fait une reconversion en validant le titre de "Formateur professionnel d'Adultes". Ce qui m'a permis de développer le coté pédagogique du management.



Je souhaite aujourd'hui apporter à une enseigne tout ce socle de compétences et ma personnalité pour participer à son succès.



Je souhaite aussi via VIADEO échanger avec des personnes sur l'évolution du marché du travail dans le secteur du commerce et de la distribution.



Bien amicalement à tous







Mes compétences :

Adaptabilité

Animation

Audit

Chef de rayon

Coach

Coaching

Conseil

Distribution

Formation

Grande distribution

Informatique

Ingénierie

Management

Mobile

Pédagogie

Vendeur