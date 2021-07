Jusque 2014, professionnel des industries de la productique en : process Front-end, Middle-end et systèmes Back-end sur base d'équipements industriels avec automation des processus.



Je sais : administrer, animer, déployer les équipes de supports externes chez les clients, avec fournisseurs externes d' ensembles de prestations complexes en général, une capacité à gérer les (3) phases : avant-ventes , supervision des phases achats-vente composants et , maîtrise d'ouvrage après-vente avec formations aux déploiements des personnels clients, intégrateurs et ressources en apprentissage est validée sur 3 derniers postes.



Travail soit en plateforme techniques partagées avec les propres équipes des clients, fournisseurs ; des intégrateurs; et des partenaires, rompus à la co-traitance partagée, ou en implant directement au sein des équipes support de l' industriel manufacturier.



Pourvu aux services industriels de l' amont à l' aval à la production.

Ancien responsable métiers d' industries manufacturières, et ingénieur support chez les constructeur d' équipements avec forts niveaux d' automations, électrotechniques et informatiques industrielles advanced.



Fortes compétences dans les secteurs des matières, des producteurs énergies électriques , prod. alimentaires, cimenteries, Microtechniques, secteurs déployées sur Fr et CH, avec traitement au format ISO 13485, HACCP, ISO 9000, CHSCT et autres normes ou certifications de productions sensibles.



Ex Apex,...



Capacité à porter les suivis de projets avec processus, constructions, et les services ressources externes, les équipes apprentis et les stagiaires métiers associés, ici en Suisse.



Recherche 1 projet professionnel orienté support industriel avec des apprentissages, métiers produits et services, sérieux et mobile.



2015, certification brevet fédéral formateur en cours (+350 hrs) , plus 1 spécialité Microtechnique. En cours, jusque juin-16.



Libre à compter : mai-2016, vous avez un projet à base de dans les métiers, avec CFE suivi des apprentissages internes, et des apprenants externes, rencontrons-nous...



