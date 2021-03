Mieux qu’un long discours je vous propose d’aller sur notre site www.nedson.fr

Je suis le fondateur et le président de Nedson et surtout 100% joignable.

N'hésitez pas à me contacter pour rejoindre notre aventure.



Mickaël



Mes compétences :

Conseil

Conseil emploi

Consulting

Energie

Ingénierie

Telecom

Industrie pharmaceutique

Système d'information

Industrie