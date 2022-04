Claire BOURREAU

Ecologue de formation, j'ai appris au cours de mes expériences à intégrer ce domaine dans les espaces verts et dans la protection du paysage. J'ai complété mes connaissances en art des jardins ainsi qu'en droit de l'environnement, du paysage, du patrimoine et de l'urbanisme.

Actuellement chargée de mission dans une collectivité, je gère les espaces naturels dont le littoral et intègre les politiques environnementales dans les espaces verts à travers par exemple la mise en place de la gestion différenciée.

Chef de projet sur les sujets liés à l'environnement, mes missions m'amènent sur des domaines de compétences variées allant de l'écologie à la gestion de la qualité des eaux de mer ou continentales, en passant par la rédaction des dossiers réglementaires liés au projet de la Ville. Un objectif au quotidien : être ambitieux dans nos projets !



Mes compétences :

Écologie

Espaces verts

Conduite de projet

Évaluation environnementale

Cartographie SIG

Maîtrise d'ouvrage