Claude LA SCOLA

27 ans d’expérience au sein d'unités opérationnelles du ministère de la défense et des affaires étrangères.



Actuellement chef de projet hélicoptères auprès de la société SECAMIC, qualifié pilote instructeur hélicoptère militaire et civil (FI-H), 4000 heures de vol, expert JVN, j'ai occupé différents postes de responsabilité en qualité d'instructeur, commandant d'escadrille ou chef de opérations aériennes. Récemment j'ai occupé le poste de chef de projet et directeur de la formation en coopération, en charge de la formation de pilotes et de mécaniciens sur hélicoptères GAZELLE et du conseil auprès des hautes autorités militaires en Afrique subsaharienne.



Pilote opérationnel passionné, qualifié sur plusieurs systèmes d'armes et instructeur hélicoptère expérimenté, je dispose par ailleurs d'une solide expérience dans les domaines du management d'équipes et de la formation, dans des environnements stables ou sous forte pression sécuritaire, aussi variés que ceux de l'UE/OTAN/ONU ou de la coopération en Afrique, Amérique du Sud et pays du Golfe. Je suis prêt à relever de nouveaux défis dés à présent en qualité de chef de projet, directeur de formation, instructeur hélicoptère, pilote opérationnel et conseiller.



Mes compétences :

Sécurité

Aéronautique

Défense

Afrique