Claude LALAUS

Après avoir piloté, en société de services, de nombreux projets d'intégration d'applications de gestion commerciale et de logistique auprès de grands distributeurs français, j'ai étendu mon rayon d'activité en m'intéressant à la totalité des aspects composant un projet :



- études préalables

- détermination de la valeur ajoutée

- consultation des acteurs

- rédaction de cahiers des charges

- spécifications

- suivi de l'exécution (développements informatiques ou autres...)

- réception et recette

- accompagnement

- bilans économique et humain



C'est pourquoi je me suis engagé dans un processus de formation ITIL, dans lequel j'ai obtenu une certification.



Mes compétences :

Rédaction de cahiers des charges

Analyse des processus

Connaissances des SI de Gestion Commerciale

Pilotage de projets

Optimisation de processus

Etude des besoins

Spécifications fonctionnelles générales