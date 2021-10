Claude MARAND-GOMBAR

Avocat pénaliste depuis 1989, intervenant plus particulièrement devant les cours d'assises et en droit pénal des affaires (droit pénal fiscal, droit pénal des sociétés, droit pénal du travail et droit pénal de l'urbanisme).

Notre cabinet intervient également très régulièrement en droit pénal routier ainsi qu'en droit pénal de la presse.

Cabinet principal situé à Caen, 104 Bd Maréchal Leclerc (14000).

Titulaire d'un certificat de spécialisation en droit pénal.

Enseignant en droit pénal et procédure pénale.

Interventions sur l'ensemble du territoire français, et plus particulièrement en Basse et Haute Normandie, en Bretagne et en région parisienne.

Monsieur Marand-Gombar intervient devant de très nombreuses cours d'assises, et notamment devant les cours d'assises du calvados, de l'Orne, de la Manche, de la Seine-Maritime, de l'Eure, du ressort de la cour d'appel de Rennes et de la région parisienne.

Ancien membre du conseil de l'ordre.

Ancien directeur du centre régional de formation professionnelle des avocats de Basse-Normandie.

Site : www.marand-gombar-avocat.com



Mes compétences :

Automobile

Droit

Droit pénal