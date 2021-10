Claude PENGAM

CHARGÉ DE DOSSIERS

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION

Pôle Média de Lagardère Métropoles - 2009-2011

Conception, commercialisation et mise en place dopérations événementielles sur la Bretagne avec les marques du groupe Lagardère (Elle, Elle Déco, Télé 7 Jours, Paris Match, Virgin Radio)



RESPONSABLE DE SITE ET chargé de communication

Pôle Média du groupe Lagardère - 2001-2009

Management et gestion des équipes de journalistes et du personnel antenne de Virgin Radio(ex Europe 2), RFM et Hit West sur le Finistère et le Morbihan



JOURNALISTE

Pôle Média du groupe Lagardère - 1995-2001

Journaliste radio + piges pour la presse



CORRESPONDANT presse quotidienne

Le Télégramme de Brest - Depuis 2008

Correspondant sur les communes du Relecq-Kerhuon et de Plougastel-Daoulas



CHARGÉ DE COMMUNICATION

Pôle Média du groupe Lagardère - 1988-1991

Conception et mise en place dopérations événementielles sur le Finistère