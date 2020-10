Sylvie FOURCADE

Relations Presse & Publics, PR Social Networks

What's Next www.what-s-next.com



Les Relations Presse, Publics et Digitales regroupent l'ensemble des actions effectuées à destination des journalistes, reporters et internautes dans le but d'obtenir une couverture médiatique favorable.



Élaboration, réalisation, gestion et suivi de plans ponctuels ou annuels de relations presse, publics et digitales

Évènementiel grand public

Esprit entrepreneurial

Développement constant de la connaissance de l'environnement médiatique et adaptation des pratiques en conséquence

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Capacité à identifier les idées et les transformer en proposition de valeur

Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux et de la sphère digitale

Intégration du social media dans la stratégie RP

Capacités à convaincre et fédérer autour d'un projet commun

Rigoureuse et organisée, capacité à prioriser et à mener de front plusieurs projets

Capacité à construire des recommandations

Déplacements en France et à l'étranger



Ma spécialité : définir et assurer la parfaite exécution de plans de relations presse et de contenu digital afin d'accroitre l'exposition, la notoriété et l'image d'un évènement, d'une entité, d'un produit, d'un service... tous les canaux (TV, Radio, Presse, Digital).



Mes atouts : management, stratégie, créative, passionnée, audacieuse, expérience à l'internationale



Un mensonge a de nombreuses variantes, la vérité aucune proverbe africain