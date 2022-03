Claudia JAMBAS (JAMBAS)

Courtier en prêt Immobilier sur Dijon chez Ymanci.



Passionnée par mon métier de courtier en crédit immobilier, jai à cœur daccompagner mes clients dans le projet dune vie. Je souhaite continuer à développer un réseau dapporteurs daffaires sur Dijon et Grand Dijon.



Forte de 9 ans dexpérience professionnelle, jai eu lopportunité de travailler 6 ans au sein dun grand groupe bancaire et par la suite me spécialiser en tant que courtier en crédit immobilier pendant 3 années.

Ces expériences mont permis dévoluer et dapprendre dans un milieu qui me permet de mépanouir pleinement. J'allie les différents domaines qui mintéressent le Crédit, limmobilier, le financement, et la relation client.







Pour moi ce qui est important: la relation client, la réactivité, le professionnalisme, l'accompagnement et la régularité des échanges avec les différents acteurs, jusqu'à la concrétisation des projets apportés.



Jai à cœur daccompagner mes clients dans le projet dune vie, et de faire en sorte quils atteignent leur but sereinement.



Jai développé un réseau dapporteurs daffaires avec qui jentretiens des relations humaines et de confiance. Je souhaite continuer à développer ce réseau afin de partager mes connaissances, mon savoir-être et mon savoir-faire. Lunion fait la force !



Partagez avec moi cette belle aventure, et contactez-moi au 06 50 48 21 51!

claudia.jambas@ymanci.fr

13 boulevard thiers

21000 Dijon



Mes compétences :

Négociation commerciale

Networking

Conseil fiscal

Banque

Assurance

Crédit immobilier

Gestion de la relation client