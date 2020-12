Ingénieure paysagiste indépendante, Claudie Banevitch est experte dans lamélioration du cadre de vie. Elle accompagne et conseille les collectivités et les entreprises dans leur stratégie daménagement des espaces.

Axée sur lidentité paysagère des lieux et la concertation, sa démarche associe judicieusement respect de lenvironnement et attentes des usagers.

Cette approche permet de satisfaire aux réglementations urbaines et de construire avec les habitants et les salariés des projets économes, générateurs de qualité de vie.



Mes compétences :

Management

Expertise technique

Concertation publique

Animation de formations

Gestion de projet

Conception paysagère