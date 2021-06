Claudie D'ANGELO

Responsable de développement chez Marseille Chanot, gestionnaire du Palais des Congrès et des Expositions de Marseille, j'ai en charge la commercialisation de projets événementiels en particulier pour le pôle Corporate/Institutionnel.



J'ai acquis une solide expérience de la logistique événementielle (conseil, pilotage, coordination de projets pour des clients institutionnels publics et privés) et bénéficie d'une pratique réussie de la vente grands comptes.



Mes compétences :

Conseil

Corporate

Gestion de la relation client

Développement commercial

Logistique événementielle

Gestion de portefeuilles projets

Relations publiques

Evenementiel, tourisme d affaire, voyage

Analyser et améliorer les performances