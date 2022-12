Claudine BOUDET

Gestion des portefeuilles clients grand compte, pme

Renseignement sur les produits, les contrats souscrits (date anniversaire, solutions signées, montants abonnements mensuels), les livraisons du jour, sur factures émises

Vérification des fiches clients, des commandes, saisie des commandes et contrats, des manques ou suppléments.

Gérer la sous-traitance nécessaire au bon déroulement de l’événement (mobilier, décors, présentoirs, fontaine d'eau),

Qualifications des résiliations, résolution des anomalies, litiges et réclamation clients

Traitement des Mails, fax et réajustement des quantités sur les produits

Vérifier la facturation, des règlements, remise de caisse, chèques, Carte Bleue, recouvrements,

Réservation en ligne de voyages et hôtels

Collaboration avec l’équipe commerciale, logistique, production et comptable.

Archivage électronique, classements

Garante de l'image de marque et du savoir-faire de l'entreprise vis-à-vis des tiers (collectivités locales, industries, bâtiment, secteur du luxe, et tout donneur d'ordre)

Je répond aux appels exposants (clients directs)

je traite les commandes parvenues par email, fax et courrier sur Pc Logiciel Gescom

je dispose d'une grande connaîssance des mes produits

en location, et la sous traitance.

j'effectue les relances paiements, avant la livraison

du mobilier.

Je régle les litiges de livraison,états du mobilier,et les erreurs de facturations.

Je mets à jours les fiches clients.

Je participe à l'inventaire et je notifie le stock sur Gescom par fiche produits.

Je travaille en collaboration avec les equipements

commerciaux, service comptable, logistique et également auprès des hôtesses sur site.

Je mets en forme les tableaux excel, le montant des crédits mobiliers ou dotations aux quelles les exposants peuvent bénéficier auprès de l'organisateur.



Mes compétences :

Excel

SAP

Word

Internet