Marina BOUDET

Etre conseiller commerciale c’est un métier qui me convient dans lequel je m’épanouie.

Je peux allier performances (pour l’atteinte des objectifs) avec la satisfaction client (pour la fidélisation).

C’est pour ces raisons que pendant plus de 10 ans j’ai fait différentes missions, toujours dans le secteur commerciale et ou technique, dans différentes entreprises au Edition Tissot comme à décathlon, j’ai toujours su m’organisé et m’adapté rapidement.

Pendant mes contrat chez orange j’ai continué de développée et amélioré mes compétences de conseil, suivi et relance client.

J’ai acquis une grande écoute en travaillant auprès d’une clientèle de professionnel et de particulier

Je suis dans mon élément aussi bien en face à face qu’au téléphone en appel entrant ou en appel sortant.





Mes compétences :

Fidélisation client

Prospection / Vente

Prise de rendez vous

Vente à distance

Informatique

Relances clients

SAV

Vente à domicile

Gestion du stress

Prospection téléphonique

Ecoute client

Objectifs commerciaux