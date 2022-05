Marina BOUDET

Expérimentée en informatique et support, j'explore actuellement les opportunités, dans l'assistance de proximité, administration système.



Multilingue en anglais, portugais et espagnol, je suis à l'aise dans un environnement international ou multiculturel.





------------------------ COMPETENCES PROFESSIONNELLES ------------------------

. Installer, configurer et mettre à jour des postes de travail et serveurs Windows / Linux

. Exploiter et gérer le réseau local et les infrastructures de télécommunications

. Mettre en oeuvre et exploiter les applications collaboratives, une application métier, une base de données et manipuler les données

. Analyser des problèmes techniques et diagnostiquer une panne matérielle, logicielle et résoudre des incidents

. Mettre en oeuvre la protection du système dinformation

. Appliquer les normes de sécurité informatique

. Réaliser lintégration dune ressource informatique

. Gérer un parc informatique

. Assister, conseiller et former les utilisateurs

. Gérer un projet simple

. Utiliser langlais dans son activité professionnelle en informatique

. Coordonner le travail dune équipe

. Normes rédactionnelles



---------------------------- ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ----------------------------

. Windows XP à 10 - WS 2003 à 2016

. openSUSE, Debian, CentOS, Ubuntu

. Active Directory, GPOs, ACLs, DHCP, VPN, Wi-Fi, DNS, LAN, VLAN

. pfSense, Trend Micro, Bitlocker, Avamar

. Exchange Server, Outlook

. Office 365

. VMware (Horizon, vSphere, ESXi, Workstation), Virtualbox, Proxmox

. MDT/SCCM

. Centreon

. GLPI, EasyVista

. SCCM, GoToAssist, TeamViewer



----------------------------------------- SAVOIR-ETRE -----------------------------------------

. Rigueur

. Adaptabilité

. Empathie

. Travail en équipe