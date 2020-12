Claudine BRUNON

Oyez, Oyez !

Je suis Dame Chlodyne. J'ai transformé ma passion dévorante en métier. Je fais revivre les arts de l'enluminure et de la calligraphie médiévale. L'enluminure est la peinture qu'il y avait dans les livres au Moyen Age et la calligraphie est l'art de la belle écriture.



J'anime des ateliers et mallettes pédagogiques, des conférences, des cours, stages et formations, des fêtes médiévales, ... Je ne suis pas costumée tous les jours mais j'adore me mettre dans la peau de Dame Chlodyne.



Je suis aussi chercheuse indépendante. Je publie des articles scientifiques, notamment un sur le cornet à encre et à couleurs chez Brepols.



Pour plus d'informations consultez mon site internet : https://www.claudinebrunon.com



Mes compétences :

Culture

Créativité

Pédagogie

Artisanat

Art

Création

Communication

Informatique

Arts plastiques

Histoire de l'art

Peinture

Digital Publishing

eBooks