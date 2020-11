Outre mes activités artistiques -chant, arts plastiques-j'anime des ateliers d'écriture à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 13 et au CNAM dans le domaine de la communication.

J'organise également des rencontres avec des artistes et des événements culturels.

Je voudrais étendre le champ de mes interventions dans le domaine de la prise de parole en public et du travail de l'écrit.



Mes compétences :

Action culturelle

Arts plastiques