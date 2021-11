Claudine LION

Je justifie d'une solide expérience dans l'assistanat de haut niveau (assistante de Président ces 13 dernières années) avec les caractéristiques suivantes :

- Très bonne connaissance du fonctionnement d'une société du CAC40 (7 mois chez L'Oréal et 25 ans d'expérience au Groupe Accor) et d'une société familiale.

- Compréhension des enjeux stratégiques et intelligence des situations.

- Habituée à évoluer dans un environnement international et multiculturel (5 ans à Londres, 3 ans à Barcelone).

- Dotée d'une réelle polyvalence et capacité d'adaptation grâce à différentes missions exercées dans des directions fonctionnelles (notamment Financière et Communication Financière) et opérationnelles (Achats, ..).

- Véritable aisance relationnelle et sens inné du service.

- Capacité à gérer une petite équipe.



Mes compétences :

Bilingue Anglais Français

Souplesse d'adaptation

Aisance relationnelle

Bilingue Espagnol Français

Intelligence des situations

Compréhension enjeux stratégiques

Encadrement d'équipe

Aptitude à gérer les priorités

Discrétion et diplomatie

Qualités rédactionnelles Français/Anglais