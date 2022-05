Claudine Loisance-Domergue

Testeuse en informatique et Responsable qualité chez Inovaciel



INOVACIEL, (comme INnOvation et logiCIEL), est une société de développement de logiciels sur mesure.

J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas éditeurs de logiciels, nous ne faisons que du développement de logiciel sur mesure.



Inovaciel a développé durant 2 années, une brique logicielle technique, dans le cadre dun crédit impôt recherche.

Ce socle, propriété intellectuelle d'Inovaciel,

- Fournit des fonctionnalités de base comme la gestion des droits d'accès.

- Permet un développement plus rapide et donc moins coûteux d'une application.

- Accroît les performances de l'application.



Ce qui nous permet de proposer à nos clients des solutions performantes et accessibles pour un moindre coût et un délai de développement réduit.

Avantage conséquent par rapport aux éditeurs de logiciel chez qui la moindre demande d'évolution dans une application représente un coût très élevé et impose un délai de plusieurs mois.



Nous travaillons depuis plus de 14 ans avec de grands acteurs de la Logistique et du Transport.

Ceci nous a permis de développer une forte expertise de l'informatisation de ces deux métiers.

Nous possédons aussi une maîtrise dans le métier du Contrôle de gestion.



Avec une expertise à tous les niveaux d'avancement du projet informatique :

Bureau d'étude, Développement, Assistance technique et Méthode : de votre idée à l'accompagnement des utilisateurs, INOVACIEL produit votre logiciel dans le respect des délais et en assurant la qualité du résultat.



Nos missions :

- analyser vos besoins,

- rechercher, conseiller et vous proposer une solution innovante et adaptée,

- créer la solution qui répondra à vos besoins en s'appuyant sur les grands standards du marché,

- déployer, maintenir et vous assister dans l'utilisation de la solution.



Notre moyen d'action :

une équipe composée d'ingénieurs confirmés dans leurs domaines d'expertise.



Nos domaines d'expertise :

- conseil en architecture et sécurisation de votre système d'information,

- développement de solutions logicielles client/serveur Windows,

- développement de solutions applicatives Web,

- Maintenance d'applications "InovaCiel" et autres.



Notre équipe vous attend pour des réponses adaptées à votre activité.



Mes compétences :

ASP

MySQL

Oracle

PHP

Php MySQL

Sqlserver

Web