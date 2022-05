Patrice MATEO

Un parcours atypique de 20 ans de dans le secteur maintenance industrielle m’a permis de nourrir mon profond intérêt pour la technologie et de développer des compétences variées qui m’ont naturellement conduit vers les méthodes et leur application au quotidien.

Fruit de cette expérience, j'ai développé une vision transversale de l’entreprise et la certitude que l'évolution est une nécessité vitale autant pour l’homme que pour l’organisation.

Aujourd’hui, je suis intimement convaincu que la maintenance industrielle en application d’une politique réfléchie est un élément clé de la productivité sous réserve quelle soit considérée comme un acteur majeur d’un système intégré.

Curieux et ouvert à l’innovation j'ai besoin d'être stimulé par de nouveaux challenges.

Animé par le sens du service, pragmatique et rigoureux, j’aime le travailler en équipe et le management participatif.



Mes compétences :

AMDEC

Analyse de risques

Budget

Document Unique

Gestion budget

Hygiène

Informatique

ISO 9001

Maintenance

Maintenance industrielle

Management

MASE

Ordonnancement

Organisation

Oshas

OSHAS 18001

Plan de prevention

Prévention

Qualité

Sécurité