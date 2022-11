Claudine SAINT-ROCH

Présidente fondatrice de la FFMAS, Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat créée en mars 2005 qui est issue de la transformation de l'ANSAF, Association nationale des secrétaires & assistantes de France que j'avais créée et présidée depuis 1997.

La FFMAS a pour vocation de représenter la profession au niveau national, de fédérer toutes les associations professionnelles régionales, d'en créer de nouvelles dans les régions qui en sont dépourvues et de participer à tous les travaux et à toutes les réflexions concernant la filière métier.

J'ai cessé mes fonctions de Présidente de la FFMAS en février 2011, après 14 années de présidence.

J'ai également fondé en 1995 l'association professionnelle régionale des secrétaires & assistantes "C'A.Dir Dauphiné Savoie" à Grenoble qui a pris la dénomination de "FFMAS Isère". Ce réseau regroupe une centaine d'assistantes de tous niveaux et de toutes spécialités travaillant dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de la région. J'ai cessé mes fonctions de Présidente de la FFMAS Isère en juin 2012, après 17 années de présidence. J'en suis depuis la Présidente d'honneur.

J'ai créé en 2002 et animé le réseau intra entreprise des assistantes de la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans.

J'ai quitté ce dernier poste salarié en entreprise en mai 2010 et j'ai fait valoir mes droits à la retraite en décembre 2012.

Mais, mais, mais, virus de l'assistante oblige, je collabore avec des petites sociétés en assumant leur gestion administrative et comptable. Je continue ainsi à entretenir ma dynamique et à utiliser mes compétences professionnelles, relationnelles .... et humaines.



