Claudiu CERNAT

Coach diplomé spécialisé dans le changement de carrière, j'aide les salariés desireux de changer de vie à devenir entrepreneurs et pour ceux qui ont dejà une affaire, les accompagner à amener leur business à un autre niveau dans le monde digital.

Mes compétences sont aussi bien au niveau relationnel, développement personnel, état d'esprit, communication, que dans le monde du marketing Internet et la technologie de l'information.

J'ai une offre d'accompagnement individuel, pour une transition réussie vers un nouveau projet de vie.

Mes points forts:

- La capacité d'écoute active, empathique

- Maîtrise des technique de coaching et PNL

- Faire ressortir le meilleur de vous-même

- Renforcement de votre mindset

- Suivi haut de gamme et responsabilisation

- La garantie de réussite



Vous pouvez me contacter ici: https://claudiucernat.com