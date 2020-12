Clémence GAILLARD

Jeune cadre dynamique, j'ai tout d'abord débuté ma carrière chez Coralys, qui a été racheté par Newrest, en temps que diététicienne (septembre 2013 -Janvier 2016), puis suite à ma demande on m'a donné l'opportunité d'occuper un poste de chef de secteur (Janvier 2016- Octobre 2020) .

En octobre 2020, je quitte tout et déménage à La Réunion.



Je suis donc actuellement à la recherche d'un emploi. Je souhaite me laisser la chances d'ouvrir mes horizons et serai enthousiaste de travailler dans divers domaines d'activités : restauration collective, retail, grande distribution....



Mes compétences premières sont le management d'équipe, le relationnel client et mon analyse et évolution des résultats . Je suis une personne empathique et qui sait aussi donner une impulsion positive aux collaborateurs.