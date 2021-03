Clémence GAILLOT

Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau poste dans le marketing, web-marketing, communication et/ou commerce, sans contrainte de lieu. Rigoureuse, autonome et créative, je suis intéressée par de nouvelles missions et souhaite vivement améliorer mes connaissances et compétences dans les domaines cités ci-dessus.

N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition !



Mes compétences :

Sourcing

Gestion de projet

Référencement naturel

SEO

Partenariats

Google Adwords

SEM

Webmarketing

Marketing