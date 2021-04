Clémence PIERRAT

Développe son réseau pro



Compétente en production / communication / coordination / relations presse du spectacle vivant, spectacle historique et équestre, mise en valeur du patrimoine et montage de projets culturels et artistiques multi-disciplinaires...



Diplômée de Licence Ingénierie des Services - Parcours Management et Valorisation du Patrimoine Culturel à l'ESTHUA d'Angers

M1 Arts & Culture - Université de Lorraine

M2 Administration des Institutions Culturelles - Aix Marseille Université.



> En stage dans les structure suivantes : CG 58, Académie du Spectacle Équestre, Château de Versailles Spectacle, Festival de Musiques Anciennes de Besançon/Montfaucon...



> En poste dans les structures suivantes : Agence aiRPur, réseau Engrenages, service culturel de la Ville de Besançon, Saline Royale d'Arc et Senans, en librairie indépendante, Festival de Caves...



Mes compétences :

Vente

Créative

Evénementiel

Relations Publiques

Relations Presse

Communication culturelle

Politiques culturelles

Production artistique

Gestion de projet

Gestion administrative

budgets

WordPress

Microsoft Office

Adobe InDesign