Clémence VERNIAU est née le 27 mai 1980.



Fille d'expatriés, elle a passé son enfance et son adolescence à l'étranger.



A dix-neuf ans, elle part en Chine pour débuter sa formation de comédienne à l'Institut du cinéma de Pékin pendant deux ans.

Elle joue en mandarin une pièce contemporaine « Beijing wu dongtian », puis divers sketchs pour la télévision chinoise CCTV1.



De retour à Paris en 2001, elle entre aux Cours Florent.



Elle joue dans les pièces telles que « Les Conquérants de l‘Inutile » de Marion Marchand, représentée par la Compagnie du Chat dans le Four, jouée au Théo théâtre ainsi que «Barbe Bleue, espoir des femmes» de Dea Loher, spectacle primé par les Cours Florent et joué au Théâtre de la Jonquière, en janvier 2009 .



Au cinéma, elle suit une formation Acteur Studio avec la coach Pascale Ruben.



Elle joue dans plusieurs courts-métrages aux genres et univers très différents.



On peut la voir notamment dans « Dolorosa » l’ambitieux court-métrage de Christophe Debacq , produit par Metaluna Productions où elle tient le rôle principal d’une jeune femme, séquestrée dans une cave.



Elle joue aux côtés de grands comédiens tels que Bruno Todeschini dans «Parfum cerise» de Claudio Todeschini et Jacky Nercessian dans « La rue est vide pour Charlie » de Rémi Dumas.



En juillet 2010, elle incarne un des cinq rôles principaux féminins dans la trilogie « Skin-Territory » du réalisateur Jean-Louis Daniel produit par Shijo Kingo Entertainment qui sortira sur les écrans au printemps 2011.



Elle prête sa voix pour les studios de doublage Dubbing Brothers.



Depuis septembre 2008, elle donne des cours de théâtre à de jeunes élèves chinois , venus suivre leur formation de comédien aux Cours Florent.



Elle suit parallèlement des cours de chant avec le coach vocal Martin Garance (Méthode Annette Charlot).



Passionnée d'écriture et de cinéma, elle a écrit des scenarii de courts-métrages «Le Gant» et « La cordelette rouge », inspirée par les univers de David Lynch et Wong Kar Wai.



Aventurière, elle a réalisé en 2000 «Le Timor-Oriental pays de foi», documentaire sur la situation du pays et de sa population.



Modèle, elle est la muse de "Sins of Paris", sept tableaux du peintre belge Serge Strosberg, exposés à New York et a posé pour le prestigieux photographe David Bellemere.



Actuellement, Clémence sera sur scène au théâtre « Les Feux de la Rampe » du 13 mars au 26 juin 2011.





Alors, professionnels si vous êtes éventuellement intéressés par son profil, veuillez consulter le site de son agent Jean-Pierre Noël où vous trouverez ses cv, photos et vidéos.



www.jeanpierrenoel.com



ou sur le site Myspace:

http://www.myspace.com/clemenceverniau





Et comme Clémence aime le dire aux gens qu'elle aime:« gardez votre cœur émerveillé par les miracles quotidiens de la vie, votre peine ne semblera pas moins merveilleuse que votre joie »



Mes compétences :

Chinois

Cinéma

Comédienne

Théâtre